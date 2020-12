Filarmonica di Peccioli, concerto di Natale on line

Sabato 19 dicembre vi aspettiamo numerosi al concerto di Natale con la Filarmonica di Peccioli che si terrà... in streaming!

Purtroppo, come tutti sappiamo, quest'anno non potremo fare il tradizionale concerto di Natale in Chiesa. Ma non ci arrendiamo! Trasmetteremo il concerto in streaming sul mio profilo Facebook (https://www.facebook.com/simone.orsini.923/) per cercare di farvi passare una serata in allegria e spensieratezza, che di questi tempi non fa mai male. Il programma prevede video di concerti passati e video registrati a distanza per l'occasione, con brani che faranno entusiasmare sia i più piccoli che i più grandi.



La diretta sarà sabato 19 dicembre alle ore 21:15 segnatevi la date e impostate i promemoria, vietato mancare. Sarà un modo alternativo per scambiarci gli auguri di Natale in questo brutto momento.

Vi aspettiamo numerosi.



Simone Orsini