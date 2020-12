I 'Film sotto le coperte' di dicembre su Amazon Prime

Ecco i film più belli su Amazon Prime :

The Gentlemen

Mickey Pearson è un espatriato americano che si è arricchito costruendo un impero basato sullo spaccio di marijuana a Londra. Ben presto, si ritrova coinvolto in una guerra contro chi vuole impadronirsi del suo dominio.

10 giorni con Babbo Natale

10 giorni con Babbo Natale è un film del 2020 scritto e diretto da Alessandro Genovesi. La pellicola è il sequel del film 10 giorni senza mamma e vede il ritorno del cast del primo film insieme all'aggiunta di Diego Abatantuono nei panni di Babbo natale.

Antebellum

L'azione si sposta nella New York del 2020, dive vive Veronica (Janelle Monáe), autrice di successo e donna in carriera, che rimane bloccata in una realtà terrificante dalla quale non riesce a uscire. È stata rapita e sembra sparita misteriosamente.

Ace Ventura: L'acchiappanimali

A causa del rapimento della propria mascotte alla viglia del Superbowl, la squadra dei Miami Dolphins ricorre a un detective specializzato in ritrovamento di animali: Ace Ventura. Presto, i giocatori dei Dolphins cominciano a sparire, anch'essi rapiti, tra loro anche la stella Dan Marino. Il caso si complica ma Ace cerca di risolverlo, dando vita a situazioni comiche.