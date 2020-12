I 'Film e documentari sotto le coperte' di dicembre su Netflix

Film

Ma Rainey’s Black Bottom

Film del 2020 diretto da George C. Wolfe. Sceneggiato da Ruben Santiago-Hudson, il film è l'adattamento cinematografico dell'omonima opera teatrale del 1984 di August Wilson

The Midnight Sky

Film del 2020 diretto ed interpretato da George Clooney. La pellicola, con protagonisti George Clooney, Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo, è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle scritto da Lily Brooks-Dalton.

Balto

In Alaska scoppia un'epidemia di difterite. I medicinali indispensabili per debellare la malattia sono però a Mercy, Parte quindi una slitta tirata dai cani che però si perde. Sarà il mezzo lupo e mezzo cane Balto a ritrovare la spedizione e salvare le tante vite in pericolo.