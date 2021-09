Al Parco delle Concette il film muto 'L'Inferno' musicato dal vivo

Nel 700esimo anniversario dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, il Cineclub Arsenale realizza il progetto 'Immagini infernali: Dante nella storia del cinema', con il contributo di Fondazione Pisa e Scuola Normale Superiore, in collaborazione con numerosi enti culturali e cineteche nazionali, che proseguirà poi presso il cinema Arsenale in autunno. Una serata-evento in anteprima e ad ingresso gratuito, si terrà lunedì 6 settembre alle 21.30 al Parco delle Concette di Pisa (con ingresso da Piazza San Silvetro - Piazza Serantini): la musicista Letizia Renzini sonorizzerà dal vivo il film muto del 1911 'L'inferno' di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan, primo kolossal della storia del cinema italiano. Ispirandosi alle affascinanti atmosfere del film restaurato nel 2016 dalla Cineteca di Bologna, la musicista ha scritto un'inedita e originale colonna sonora in musica elettronica, che cala lo spettatore in una suggestiva dimensione onirica. Considerato uno dei capolavori del genere in costume, grazie allo straordinario restauro e all'inedito commento sonoro, il film ritrova quella potenza visionaria e straniante che lo ha reso un grande classico della cinematografia italiana degli inizi.