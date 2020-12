I 'Film sotto le coperte' di gennaio su Netflix

I film da non perdere!

What Happened to Mr. Cha?

L'apice della sua carriera è ormai lontano, ma un attore si aggrappa al proprio passato glorioso, finché un brusco scossone lo costringe ad affrontare la realtà.

Circuito rovente

Le sue nozze sono bruscamente interrotte e Roy accetta una sfida da un nuovo avversario sull'iconica pista del Nürburgring in Germania... in palio c'è la sposa in fuga!