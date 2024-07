Torna il 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani

Prenderà il via lunedì 15 luglio l’attesa rassegna 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani di Tirrenia, in collaborazione con Cinema Arsenale ed Alfea Cinematografica. Cinque proiezioni alle 21.30 al calar del sole sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9.

La prima proiezione in riva al mare sul maxi-schermo con il classico Forrest Gump, un film del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 il film narra l’intensa vita del personaggio di fantasia 'Forrest Gump', grazie a una serie di coincidenze favorevoli, diventa diretto testimone e artefice inconsapevole di importanti avvenimenti della storia della sua nazione.

Martedì 16 luglio sarà la volta di Sing 2 - Sempre più forte. E' un film d’animazione del 2021 diretto da Garth Jenning. Prodotto negli USA dalla Illumination Entertaiment e distribuito dalla Universal Pictures, il film, realizzato in CGI, è il sequel di Sing (2016), diretto dallo stesso regista.

Mercoledì 17 luglio 'C'è ancora domani'. E' il film del 2023 co-scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi al suo debutto alla regia. Il film è stato presentato alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma in concorso nella categoria 'Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani', ottenendo due premi, tra cui il premio speciale della giuria e una menzione speciale come miglior opera prima.

Giovedì 18 luglio 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One': un film d'azione di spionaggio americano del 2023 diretto da Christopher McQuarrie da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Erik Jendresen. E' il seguito di 'Mission: Impossible – Fallout' (2018) e il settimo capitolo della serie di film Mission: Impossible.

Chiuderà la prima parte della rassegna il film 'Barbie' diretto da Greta Gerwig. La pellicola, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling è il primo adattamento cinematografico live action dell’omonima fashion doll della Mattel.

SERVIZI AL BAM. Il bar sotto l’Hangar sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni anche con la gustosa Pinsa, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Per maggiori info e prenotazioni 342 3513884.