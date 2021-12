'Re Granchio' apre la programmazione di 'Sammartino - Spazio Arsenale'

Nuovo progetto culturale del Cineclub Arsenale. Da oggi, giovedì 2 dicembre, inzia la programmazione di 'Sammartino - Spazio Arsenale', un luogo pronto ad ospitare varie forme d'arte, e che partirà con una ricca programmazione cinematografica. Vera sorpresa italiana alla Quinzaine dell'ultimo Festival di Cannes, dal 2 all' 8 dicembre arriva in sala 'Re Granchio' di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, un'opera che mette insieme realismo magico e ricostruzione antropologica, canto popolare da osteria e leggenda da pirati.

Dall'Italia dei giorni nostri si arriva al tardo Ottocento per raccontare la storia di Luciano, un ubriacone che vive in un borgo della Tuscia. Il suo stile di vita e la sua ribellione al dispotico principe locale lo hanno reso un reietto per il resto della comunità. In un estremo tentativo per proteggere dal principe la donna che ama, Luciano commette un atto scellerato che lo costringe a fuggire in esilio nella Terra del Fuoco. Qui, la ricerca di un mitico tesoro, al fianco di marinai senza scrupoli, si trasforma per lui in un’occasione di redenzione. Ma la febbre dell’oro non può seminare che tradimento, avidità e follia in quelle terre desolate.

