I 'Film sotto le coperte' di dicembre su Sky

I film su Sky da non perdere!

Official Secrets – Segreto di Stato

La pellicola, adattamento cinematografico del libro The Spy Who Tried to Stop a War di Marcia e Thomas Mitchell, narra la vicenda del processo a Katharine Gun, la whistleblower britannica che denunciò le pressioni illecite di Regno Unito e Stati Uniti per autorizzare la guerra in Iraq.

Doctor Sleep

Alle prese con la propria dipendenza dall'alcol, Dan Torrance porta il peso degli eventi sinistri di cui è stato vittima da bambino. L'incontro con una adolescente con poteri extrasensoriali, Abra, cambia la sua vita.

Last Christmas

Kate, giovane abbonata alle scelte sbagliate, accetta un impiego come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino. Qui conosce Tom, e la sua vita compie una improvvisa svolta grazie a lui.

Cops – Una banda di Poliziotti

Commissario Cinardi (Claudio Bisio) è appena arrivato ad Apulia. Dopo un passato da grande poliziotto ora conta solo i giorni che lo separano dalla pensione. ... Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) è agente di polizia ad Apulia, ma anche moglie, cuoca, psicologa e mamma.