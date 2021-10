Gran finale per il 'Ponsacco Cult' con Musica Nuda

Dopo un'estate di grande partecipazione, cala il sipario su 'Ponsacco Cult', la rassegna di musica e teatro-circo, che ha animato l'estate. Gran finale sabato 9 ottobre alle 21.30 sul palco dell'Auditorium 'Mons. Elio Meliani', con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, in arte Musica Nuda, il duo voce-contrabbasso che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici del mondo. Ad aprire lo spettacolo sarà una giovane promessa del panorama italiano, Sara Rados, vincitrice del Premio Ciampi e finalista di Musicultura 2021. L'evento va ad arricchire il programma della Fiera di San Costanzo, organizzato dalla Confcommercio Provincia di Pisa.

Grazie allo sforzo organizzativo di Salty Music e alla volontà dell'amministrazione comunale, il concerto sarà gratuito, con Green pass (prenotazione obbligatoria su Eventbrite - www.eventbrite.it – link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-nuda-opening-act-sara-rados-169070160401). Pochi i biglietti ancora disponibili, a dimostrazione della grande accoglienza che, dopo oltre un anno di stop, gli spettacoli dal vivo hanno ricevuto e stanno continuando a riscontrare. In caso di esaurimento dei posti disponibili, Salty Music ha creato una lista d’attesa per assegnare eventuali ingressi annullati all’ultimo momento. Basta scrivere a saltymusiclive@gmail.com, indicando nome, cognome, numero di telefono e quante persone vorrebbero partecipare. In caso di disponibilità

sarete contattati telefonicamente.

