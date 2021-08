Finale regionale del concorso Miss Principessa d'Europa al Bagno Imperiale

Martedì 24 agosto 2021 finale regionale del concorso Miss Principessa d'Europa che si terrà presso il Bagno Imperiale a Tirrenia organizzata dal talent scout per la Toscana Massimo Pacini, titolare dell'agenzia Mille Idee di Livorno.

24 ragazze provenienti da tutta la regione si contenderanno la fascia di Miss Principessa D'Europa Toscana che vale la finale Nazionale in programma il 16 settembre a Rimini, presso L'Altro Mondo Studios.

La serata spettacolo sarà condotta da Elisa Severi già finalista nazionale di Miss Italia oltre che di questo concorso.

Sarà presente il patron del concorso Devis Paganelli con una giuria estremamente qualificata.

Ospite di primo ordine il cantante musicista compositore Massimo Gentili, l'intrattenimento musicale è garantito anche da Aurora Ciabatti.

Fonico e all'occorrenza Dj Daniele Pelissero. Al backstage Cristina D'Elia.

Foto a cura di Alex Pantò, Marco Vincenzi e Piero Parraless, video di Steve Blackburn.



Le miss in gara, qualificate in questo anno particolare oltre che dalle tappe precedenti anche da selezioni on line, sfileranno all'interno del prestigioso stabilimento balneare, in tenuta casual, costume da bagno e abito elegante.

L'inizio serata è prevista per le ore 22,00 e saranno rispettate le normative previste anti-Covid.



Prenotazione per la cena obbligatoria al 3921630868

