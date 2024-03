'Fine Novecento. Pisa e il mondo che cambia', incontro con Renzo Castelli a Palazzo Blu

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Appuntamento venerdì 22 marzo a Palazzo Blu con il giornalista Renzo Castelli per un incontro di approfondimento della mostra fotografica ‘Fine 900. Pisa e il mondo che cambia’, in corso a Palazzo Blu fino al 31 marzo, che rievoca la vita della città negli ultimi trent’anni del secolo passato con le immagini tratte dall’archivio del fotoreporter Luciano Frassi.

L’incontro porta il titolo 'Pisa, Ultimo Novecento. La città che cambia: il costume, lo studio, le cose, lo sport'. Castelli, per molti anni redattore del quotidiano La Nazione, propone un racconto in chiave storico-aneddotica dei grandi eventi e di come si sia trasformata Pisa nella seconda metà del secolo, seguendo anche le immagini prodotte dal fotografo Luciano Frassi. Con molte mutazioni, comuni al resto del Paese ma con numerose specificità di una città dove, ad esempio, il rapporto con l’università è radicalmente cambiato e dove l’industria, dopo aver svolto fino agli anni Settanta un ruolo fondamentale, è praticamente scomparsa. Infine lo sport che è stato dominato dalla presenza della squadra di calcio del Pisa che, negli anni Ottanta, è stata protagonista nella serie A.

L’evento è aperto al pubblico, si tiene in auditorium con inizio alle ore 17.30.