Fine settimana speciale nei musei di ateneo

Un nuovo fine settimana è alle porte. Vi invitiamo a passarlo nei nostri musei, con visite guidate incluse nel biglietto di ingresso alle Collezioni Egittologiche, apertura straordinaria alla mostra



Hello World! alle Benedettine con visite guidate gratuite, ancora la possibilità di fare l’abbonamento annuo all’Orto e Museo Botanico ad un prezzo scontato e infine un laboratorio per famiglie di Halloween a distanza del Museo della Grafica.

L’ingresso è gratuito alla Gipsoteca di Arte Antica, alle mostre del Museo della Grafica e alla mostra Hello World!.





Tutti i dettagli, le modalità di prenotazione e gli orari di apertura alla pagina: https://www.sma.unipi.it/2020/10/fine-settimana-nei-musei-di-ateneo/