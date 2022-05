All'Arsenale Alfonso Maurizio Iacono introduce 'La finestra sul cortile'

Nuovo appuntamento al Cineclub Arsenale con 'Il Dibattito no! - Dialoghi sul Cinema', la rassegna di classici e film di culto, scelti e presentati da numerosi ospiti, per tornare a parlare di Cinema in sala. Martedì 10 maggio ad introdurre il 'La finestra sul cortile' di Alfred Hitchcock sarà il filosofo Alfonso Maurizio Iacono. Opera sull'ossessione del vedere e la potenza dello sguardo, il film ha per protagonista un fotoreporter d'azione che, costretto sulla sedia a rotelle da un incidente sul lavoro che gli ha procurato la frattura di una gamba, passa il tempo spiando col teleobiettivo i suoi vicini di casa. Quando improvvisamente scompare una vicina di casa, il reporter comincia a spiare sempre più ossessivamente i comportamenti di un uomo, convinto che in quell'appartamento sia avvenuto un omicidio.