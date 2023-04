'Fiorisci', mostra di pittura astratta

Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, dalle 17 in poi mostra di pittura: "FIORISCI", della pittrice Veronica Cairo.

7 dipinti da guardare, sentire, sognare, dimenticare e poi riguardare...

perché la pittura senza forma questo fa:

ti accompagna in mondi onirici,

ti apre a nuove prospettive,

e a volte fa sparire ogni idea che ti eri fatto,

libera la mente,

ti rende protagonista del suo significato.

Le opere saranno esposte a Santa Maria a Monte (PI), presso il ristorante Ambra Nera, dell'architetto Silvio Tempestini; in occasione della processione delle Paniere.



Le opere saranno esposte per tutto il mese di aprile e maggio