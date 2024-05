'Fit Good Morning' sulle pendici del Monte Serra

Sabato mattina con risveglio muscolare per dare energia al proprio corpo



L'attività si svolgerà in una bellissima e suggestiva posizione panoramica sulle pendici del Monte Serra



Saranno proposti esercizi di ginnastica dolce, posturale con una metodologia di successione degli esercizi appositamente sviluppata per donare benessere e armonia psico fisica.



Cosa occorre? Tappetino personale + abbigliamento comodo sportivo + una bottiglietta d'acqua,



Pagamento in loco in contanti o con carta di credito.

Il ritrovo sarà indicato al momento della prenotazione.



Conferma partecipazione entro le ore 12 del Venerdì inviando una mail a info@lorenzomaio.it oppure un messaggio whatsapp al 339.199.9121