'Five elements Festival': la breakdance e l'hip hop sbarcano sul litorale

Dal 4 al 7 agosto arriva la breakdance e l’hip hop sul litorale pisano con il '5 Elements Festival': un campus che porterà circa 1500 tra ballerini e appassionati a Tirrenia per quattro giorni. L’evento è stato organizzato all’interno della cornice di Marenia 2022, rassegna ormai storica che per quest’anno propone oltre 150 eventi in svariate location tra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, svariando dai concerti di musica leggera, agli incontri letterari, fino a talk e manifestazioni sportive.

Il 'Five elements Festival' porterà ballerini e artisti di richiamo internazionale da molti paesi europei e si pone l’obiettivo di diventare un riferimento, sia per quanto riguarda il settore della breakdance e della danza sportiva a livello nazionale, sia per quanto riguarda l’animazione del litorale pisano, col dichiarato obiettivo di rendere la manifestazione un appuntamento annuale. Le attività inizieranno la mattina con lezioni e workshop per ballerini e artisti, mentre alle 20:30 la festa arriva al parco di Ciclilandia, in piazza dei Fiori a Tirrenia, con le competizioni 'Legends On The Floor' dove gli artisti si sfideranno dando vita ad esibizioni e show; il prezzo di ingresso per spettatori e curiosi è di 8 euro con posto a sedere.

Tra i big che prenderanno parte allo spettacolo delle competizioni serali ricordiamo tra gli altri Maurizio Cannavò in arte Bboy The Next One, considerato un creatore del breaking moderno ed esportatore dello stile italiano nel mondo; Chiara Ceseri in arte Bgirl Spider Girl, Pluricampionessa Italiana e rappresentante della squadra azzurra di Breaking; Stefano Beltrame in arte Bboy Pesto, detentore di 2 titoli Italiani 'Red Bull BcOne', campionato italiano di breaking dell'azienda Red Bull. Rappresentante Italiano nel mondo per le competizioni 'Red Bull BcOne' Salomon Baneck in arte Bboy Salomon, Ballerino Francese, detentore di innumerevoli titoli e partecipante nelle più grandi competizioni mondiali come il 'SilverBack' svoltosi negli USA; Luca Miniati in arte Bboy Led, vanta un titolo mondiale nella disciplina del Boogaloo, e svariati titoli nel breaking. Inoltre vanta tantissime apparizioni televisive, tra cui si segnala un eccezionale show al vaticano alla presenza del Papa.

Una nota speciale per gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’evento oltre al Comune di Pisa: si tratta di attività locali che hanno fortemente creduto nell’iniziativa: Tirrenia Service srl; Dolcemente Pasticceria Gelateria; Genesi Restauro srl; Skip paninoteca; break beat sportwear; l’Opera de Valerie; Bottega Prama; MiCasa Immobiliare; Caffè Bollicine, Pizzeria Bistrot. Biglietti: prezzo unico 8 euro, acquistabile all’ingresso del Parco di Ciclilandia la sera stessa. Orari delle esibizioni serali: 20:30 - 00:00. Luogo delle esibizioni serali: Parco ex Ciclilandia in piazza dei Fiori a Tirrenia.