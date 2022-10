'Ritratti nell’orto, flora picta' al Museo Botanico dell'Università di Pisa

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 14:45, al Museo Botanico dell’Università di Pisa, si inaugura la mostra 'Ritratti nell’Orto, FLORA PICTA': un’esposizione per celebrare la 'Scuola Pisana di Pittura botanica' con opere dell’insegnante Silvana Rava e degli allievi, raffiguranti piante dell’Orto Botanico e funghi.

Interverranno la professoressa Lucia Tongiorgi Tomasi (Accademia dei Lincei) e il professor Alessandro Tosi (Direttore del Museo della Grafica).



Nata nel 2010, la 'Scuola di illustrazione scientifico-botanica' è ospitata presso il Museo Botanico, già sede del cinquecentesco Studio di pittura botanica. Sin dai primi incontri, le lezioni si sono svolte in armonia tra le esigenze artistiche e le finalità scientifiche di promozione della cultura naturalistica, arricchite dagli interventi della Dott.ssa Lucia Amadei, conservatrice del Museo, nel campo della Biologia vegetale e della Botanica sistematica. L’iniziativa ha contribuito alla riscoperta di un genere artistico che affonda le sue radici nel passato e ha riportato nei luoghi d’origine una tecnica antica che è stata fondamentale negli studi della Botanica e della Medicina, rivalutando il valore insostituibile della copia dal vero, dell’osservazione e dello studio in perfetto equilibrio tra Arte e Scienza.



La mostra sarà aperta al pubblico2022 presso il Museo Botanico.