Flower light concert – Villa di Corliano

Venerdì 17 Maggio 2024



VILLA DI CORLIANO (PI)



presenta:



FLOWER LIGHT CONCERT



Un’Innovazione Senza Paragoni nel Panorama Musicale Italiano!

L’attesissimo debutto del FLOWER LIGHT CONCERT sta per sconvolgere il mondo dell’intrattenimento, portando in scena un’esperienza straordinaria mai vista prima in Italia.



Immergetevi in un giardino incantato di note e luci a Villa di Corliano, dove per la prima volta, la sala dedicata all’esibizione musicale sarà trasformata da centinaia di fiori a led multicolore, creando uno spettacolo visivo e sonoro unico nel suo genere.

Questo non è solo un concerto, ma un viaggio emozionale attraverso un nuovo concetto di intrattenimento, dove la maestosità della musica si fonde con la bellezza floreale, creando un’atmosfera senza eguali.



Riscoprite le grandi colonne sonore selezionate appositamente per questa serata, immergendovi in un’esperienza che ridefinisce i confini della cultura e dell’arte.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questa rivoluzionaria tappa nel mondo degli spettacoli dal vivo!

Un’innovativa esperienza culturale che trasformerà le Location più affascinanti d’Italia in un giardino incantato illuminato dalla magica luce di centinaia di fiori a led multicolore.



Preparatevi a immergervi nelle suggestive atmosfere dei maestosi corridoi e delle misteriose stanze dei castelli, dove ogni dettaglio, come un petalo delicato, sarà disegnato dalla maestria del tempo.

Sarà un viaggio incantato, un’esperienza unica e completamente esclusiva in Italia. ??



Riscoprite le grandi colonne sonore selezionate appositamente per questa serata, avvolti da un’atmosfera resa straordinaria dalla luce vibrante dei fiori.



Non perdete l’opportunità di vivere questa straordinaria fusione tra storia, musica e magia!

BIGLIETTI



Settore Azzurro – visibilità premium – 35,00 €/persona.

Settore Viola – ottima visibilità – 30,00 €/persona.

Settore Rosso – buona visibilità – 25,00 €/persona.

Settore Giallo – visibilità media – 20,00 €/persona.



I posti saranno assegnati in base al tipo di biglietto acquistato.



INFORMAZIONI GENERALI

Dove: VILLA DI CORLIANO (PI)

Venerdì 17 Maggio 2024

Turni:

Turno 1: dalle 20.00 alle 21.00

Turno 2: dalle 22.00 alle 23.00

Durata: 60 minuti (circa).





PROGRAMMA MUSICALE

Duo d’Archi Experience 2024 – Flower Pop Springs



City of Stars – La La Land

Beauty and the Beast – La Bella e La Bestia

Mamma Mia! – dall’Omonimo Musical

Moon River – Colazione da Tiffany

My Heart Will Go On – Titanic

Shallow – A Star is Born

The Sound of Silence – Il Laureato

What a Wonderful World – Good Morning, Vietnam

Bohemian Rhapsody – dall’Omonimo Docufilm

Fly Me to the Moon – Space Cowboys

Hallelujah – Shrek

My Favourite Things – The Sound of Music

I Dreamed a Dream – Les Misérables

Lean on Me – Conta su di me

Pirates of the Caribbean





Le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio del concerto.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

380.901.93.71 (disponibile anche su Whatsapp)





Indirizzo: Via Statale Abetone, 50, 56017 Corliano PI