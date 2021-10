Fogg in concerto a Pontedera

Fogg è un un pugno di canzoni con la forma della nebbia ed il sapore del mare. E' musica liquida, mutevole, trasparente, che non ha paura di adattarsi al recipiente, cambiare faccia, guardarsi allo specchio per scoprirsi ogni giorno diversa. Fogg è un progetto che sorride a tutti perché viene da lontano: affonda le radici nei precetti della musica colta, si esprime in italiano e tocca sonorità spesso molto diverse tra loro.



Tastiere, controllers, voce e sax sono per il momento gli strumenti prediletti di un autore che ha deciso di vivere il palco come l'omonimo esploratore di Jules Verne: Fogg intraprende un viaggio in luoghi musicali distanti che non sapeva di aver bisogno di ascoltare; gli stessi luoghi che, a volte, ricordano casa.

