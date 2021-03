'Follia e intraprendenza' al Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo di Pisa propone in streaming venerdì 19 e sabato 20 alle 21.30 per la rassegna #Teatrodigitale, 'GIUFA' ovvero le folli avventure di un ragazzo che non voleva crescere', uno spettacolo prodotto dalla Compagnia Mana Chuma, regia di Mariano Nieddu con Fabio Pagano e Luigi Petrolini, musiche e effetti sonori di Fausto Caricato.

Come dice Fabio Pagano interprete di Giufà "La resilienza, la tenacia e la forza di volontà del personaggio protagonista, appaiono le virtù morali indispensabili della fase che stiamo attraversando. Sorprende la capacità straniante e scanzonata con cui Giufà riesce a sdrammatizzare le situazioni paradossali in cui si imbatte!".

Incontri con donne ammalianti, marinai arrivati da molto lontano e personaggi bizzarri quali animali che predicono il futuro, segneranno tutto il percorso di crescita di questo antico quanto contemporaneo protagonista.

La genesi del personaggio resterà un mistero, al contrario del racconto del suo viaggio che viene svelato durante lo spettacolo: l'unica certezza che si ha su Giufà è la sua origine comune al mosaico culturale mediterraneo, una provenienza multietnica che, in effetti, affonda le proprie radici nella favolistica tradizionale popolare di molti paesi, dalla Turchia, alla Libia, al Marocco, alla Grecia e a buona parte del Sud Italia.

“Giufà una ne pensa cento ne fa!”. I biglietti sono acquistabili sul sito del Teatro Nuovo, www.teatronuovopisa.it. Per informazioni 392.3233535.