FondiAmo tour 2023: Risorse per l'Italia - workshop Fondi Europei 2021-2027



Fare chiarezza sui fondi europei e sul loro utilizzo, dalla progettualità alla realizzazione del bando, ma soprattutto l’occasione di poter avere in tempo reale una valutazione da parte di europrogettisti esperti. Una opportunità unica, domenica 16 aprile, presso il Grand Hotel Duomo, in via Santa Maria, 94, dalle 14.30 alle 18.30. Farà tappa a Pisa, FondiAmo tour 2023: Risorse per l'Italia, un workshop sui fondi europei 2021-2027, fa parte di una serie di incontri a titolo gratuito, rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire il tema, dai semplici cittadini alle associazioni di settore e amministratori locali. L’iniziativa, promossa da Fabio Massimo Castaldo, già vicepresidente al Parlamento europeo di Bruxelles, consentirà nello specifico di partecipare ai gruppi di lavoro, far parte attiva del laboratorio progettuale, verificare quali siano i progetti finanziati e quindi affrontare la materia con un approccio pratico.



Per tutti coloro che lo desiderano, a seguire si potrà partecipare all’apericena presso il Modus Bibendi, Wine Bar (Via Domenico Cavalva n. 18) al prezzo di 20 euro a persona.