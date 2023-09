Eliopoli Summer 2023, serata finale con food e dance

Domenica 10 settembre, dalle 19, chiusura di Eliopoli Summer 2023 con 'Eliopoli Food & Dance'. In programma cena, balli e tanto divertimento.



Programma

Dalle 19 cena in piazza con musica in sottofondo ele proposte gastronomiche di

- Il Piccolo Birrificio Clandestino on the Beach

- Osteria del Mare

- Pizzeria la Chiesina

- Zanobini 1989

Dalle 19.30 animazione per bambini con truccabimbi, giochi di gruppo e sculture di palloncini a cura di Pallina Animation. A seguire Dj Set 80/90s con Mr Biuller

Un modo giocoso e nuovo di condividere la festa con il corner dedicato ai bamibi e alle famiglie e tanta musica durante la cena e dopo per ballare con Mr Biuller e le sue ballate riempipista.