'Food Festival' e musica a Marina di Pisa

Street food di qualità ma anche musica, tutto a due passi dal mare. Sono questi gli ingredienti dei quattro giorni di evento organizzato in piazza Sardegna a Marina di Pisa dal 1° al 4 giugno, grazie a 'Food Festival' ed a Confesercenti. Il taglio del nastro è previsto giovedì 1° giugno alle 17, mentre gli altri tre giorni gli stand gastronomici saranno aperti dalle 12.

"Portiamo sul litorale uno street food di qualità - spiega il responsabile area pisana di Confesercenti, Simone Romoli - grazie alla collobarazione con la Food Festival già nostra partner in altri comuni della provincia. Piazza Sardegna si presta benissimo ad ospitare stand, praticamente ad un passo dal mare. Street food di qualità, birra artigianale, ma anche appuntamenti con il divertimento tutto all’insegna della musica. Si inizia giovedì con la musica anni Ottanta, live e dj set, in una serata dal titolo 'La notte vola'. Venerdì 'Monsters of rock' con un tributo a Aerosmith, Bon Jovi e Guns n’ roses. Sabato si torna alla musica anni Ottanta e Novanta con il dj David Togni in consolle. Gran finale domenica con 'Il resto della ciurma', Vasco Rossi tribute band. Vogliamo con questo evento aprire la stagione estiva del nostro litorale che ci auguriamo rispecchi le ottime premesse e soprattutto le aspettative degli imprenditori".