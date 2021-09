Arriva il Food Festival a Peccioli

Tre giorni di street food e musica dal vivo. A Peccioli, nella zona incubatore di imprese lungo la via provinciale, è in arrivo il Food Festival dal 24 al 26 settembre 2021. Hamburger, arrosticini abruzzesi, pizza, arancini e ben 14 birre artigianali, per fare solo qualche esempio. Il tutto 'condito' da musica dal vivo e tanti eventi 'agresti', a partire dal campionato nazionale della zucca gigante in programma per domenica, alle 15.30. Per info: 349 5923372. Sulla pagina Facebook il programma completo.

