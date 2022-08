Foody Beer Fest a Castelfranco di Sotto

Il Foody Beer Fest si trasferisce a Castelfranco di Sotto con 4 giorni di festa, divertimento e musica.

Dal 1° al 4 settembre Piazza XX Settembre, nel pieno centro storico, si animerà di eventi per una lunga festa di fine estate per grandi e piccini.

La manifestazione è stata organizzata con la direzione artistica di Onstage Spettacoli, in collaborazione con l’Associazione Palio dei Barchini con le Ruote di Castelfranco di Sotto e il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto.

L’evento, che si svolgerà nella porzione della piazza Intesa San Paolo, è adatto a tutte le età e aperto a tutti a ingresso gratuito.

Il programma musicale della festa offre serate per tutti i gusti:

- Giovedì 1° settembre è in programma lo show della AC/DC Real Tribute;

- Venerdì 2 settembre ci sarà il concerto della band GAME BOYS;

- Sabato 3 settembre, una serata tutta da ballare con il DJ TOUR CONCORDE, un tuffo negli anni ’90;

- Domenica 4 settembre i MAMALOVER in concerto per una gran chiusura.



Oltre alla musica, sarà possibile godersi tante squisitezze e tentazioni per il palato in un'area food truck con tante specialità: dai burger ad una varietà infinita di patate fritte, dagli arrosticini ai vassoi per l'aperitivo, dalle tipicità della cucina toscana alle tantissime altre golosità per tutti i gusti.

Per lo spasso dei più piccoli, ci sarà anche l’allestimento di alcune giostre.