Sfacciato, irriverente e sagace è Filippo Giardina, tra i pionieri della stand up comedy italiana, che, venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 21.30, approderà al Teatro Nuovo di Pisa con una versione aggiornata di Formiche, upload del suo nono e fortunatissimo monologo per iniziare la stagione di Stand Up Comedy pisana in pompa magna.



Dal web ai sold out, Filippo Giardina è un caso raro nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento. Nonostante sia ormai assente dalla platea televisiva, il comico romano è impegnato in un tour strabiliante con Formiche, sempre sold out in tutta Italia.



Alla stregua di un Nietzsche 2.0, Giardina demolisce, nel corso dello spettacolo, i capisaldi della cultura e della società contemporanee, affrontando, in maniera corrosiva, tagliente e brillante, i temi fautori di maggiore divisione e dibattito: da Giulio Andreotti a Leo Ferragni, fino a migranti, omosessuali, donne, nani e stragi di Stato, sovvertendo miti e tabù odierni, mediante un approccio cinico e sarcastico.



Lo spettacolo nasce dalla collaborazione fra tre realtà: il LeningradCafé, circolo culturale che da tre anni alimenta il movimento di Stand Up Comedy a Pisa facendo esibire i più grandi comici della scena nazionale e coltivando un vivaio di comici, attraverso un laboratorio gratuito, che si esibisce in tutta la toscana; dal Teatro Nuovo, che anche quest’anno porta avanti una programmazione di qualità con una particolare attenzione alla formazione sia teatrale che musicale e da The Comedy Club, compagine partenopea fondata da Fausto Rio (sceneggiatore, ex The Jackal, Rai, Sky) e Vincenzo De Luca Bossa (manager e organizzatore di eventi), che, in meno di un anno, ha già realizzato più di cento spettacoli, tutti sold out in Italia, ha messo in onda due special di stand up su Youtube con Filippo Giardina e ha creato una vasta rete di club, comici e pubblico.

Per maggiori informazioni sull’evento sono attivi il numero 3349450364 e l’infochat https://bit.ly/ComedyClubChat. I biglietti sono in vendita esclusivamente online all’indirizzo https://bit.ly/Giardina0210PI, fino ad esaurimento posti.

