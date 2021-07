Francesco Bottai a La Nunziatina con il suo spettacolo 'Passo dopo'

Sabato 17 luglio, alle 19, il giardino de La Nunziatina ospiterà il cantautore Francesco Bottai con 'Passo dopo'. "Un viaggio buffo nel mio mondo", come lo definisce l'artista. Uno spettacolo ricco di storie e canzoni surreali quanto comiche, al cui interno si dipana la narrazione. "È uno spettacolo di teatro canzone, asciutto e sincero, che privilegia l'empatia alla scenografia: un microfono, una chitarra e un piano luci", spiega Bottai, cantautore e attore di teatro nato a Pisa il 7/1/77. Nel 2005 fonda, insieme a Tommaso Novi, i Gatti Mézzi, progetto con il quale incide sei dischi vendendone oltre 50.000 copie. Intorno a 700 i concerti fatti (tour in Canada, Francia e Belgio), vince vari premi come il Premio Ciampi, Premio della Satira, Premio Barezzi e arriva in finale al Premio Tenco. Svariate le collaborazioni: Stefano Bollani, Dario Brunori, Bobo Rondelli, Paolo Migone, Petra Magoni, Dario Fo, Ascanio Celestini, Andrea Kaemmerle, Gianmaria Testa, Bandabardò, The Zen Circus, Alessandro Fiori, Nico Gori, Beppe Scardino, Mirko Guerrini, Tony Cattano, Francesco Carmignani e altri.

Nel maggio 2017 esce 'Vite Semiserie', per l’etichetta Labella, primo disco solista. Nel 2018, sempre per l'etichetta Labella esce il singolo 'Passo dopo'.

