Il comico Francesco Fanucchi sul palco del Giardino La Nunziatina

Mercoledì 27 luglio torna al Giardino La Nunziatina l’appuntamento con la rassegna Stand up comedy, targata Locura comedy. Ultima attesa serata, prima della pausa di agosto, con il comico lucchese Francesco Fanucchi. Nato a Lucca nel 1994, Francesco ha avuto esperienze sui maggiori palcoscenici italiani. Il suo stile è caustico, onesto, dissacrante. Racconta del suo vissuto e del mondo che lo circonda con spirito anticonformista e originale. Ha all'attivo una fresca partecipazione al programma Stand Up Comedy Italia di Comedy Central. Il suo video sui social ha avuto più di 100.000 views su Youtube, 7.000 like su Facebook e 21.000 su Instagram.

La rassegna Stand up comedy ha portato per tre mesi aspiranti comici e professionisti sul palco del Giardino, con due format di successo. Per Open mic, serata a microfono aperto con la direzione artistica di Davide Pellegrino, si sono alternati comici esperti e alle prime armi, con monologhi da provare o da migliorare, in un susseguirsi dinamico di stili ed energia. Per Locura off, lo show dei professionisti, si sono esibiti Pippo Ricciardi, Salvatore Zappia, Antonio Piazza, Davide Sberna. Il format si chiuderà questo mercoledì con la performance di Francesco Fanucchi.