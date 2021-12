Francesco Martinelli presenta 'Delta blues' a 'Libri cucinati a 33 giri'

Questa volta ospite di 'Libri cucinati a 33 giri', iniziativa di Punto Radio con il contributo del Comune di Cascina e la collaborazione di Slow Food Valdera, sarà Francesco Martinelli che presenterà 'Delta Blues'. Francesco Martinelli dirige il Centro Studi sul Jazz 'Arrigo Polillo' presso Siena Jazz, insegna storia del jazz presso la Siena Jazz University, l’Istituto Mascagni di Livorno e il Conservatorio Bomporti di Trento. Cura due collane di traduzioni per la EDT di Torino. La storia del blues affonda le sue radici in un contesto di poverta? estrema e di lotta per la sopravvivenza. I suoi primi eroi sono figure di cui si sa poco o nulla, esibizioni sorprendenti registrate da artisti provenienti dalle zone poverissime del Delta del Mississippi a partire dagli anni Venti del Novecento; ma e? anche la storia di un genere musicale il cui successo divenne presto inarrestabile e globale.

La serata sarà aperta dai piatti cucinati dallo chef Virgilio dell'Osteria Pasta e Vino, ospite l'azienda vinicola Sorelle Palazzi e zuppa di farrio bio. Prenotazioni a redazione@puntoradio.fm, numero whatsapp 050710071