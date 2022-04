'Diario da Volterra', incontri con Franco Arminio

'Diario da Volterra' è un viaggio tra le persone, i luoghi, le scoperte e le suggestioni per ricercare la Volterra più vera e riscoprire i suoi sentimenti più nascosti e profondi, rivelati attraverso gli occhi e la sensibilità di uno dei più autorevoli e ascoltati poeti contemporanei. Le giornate di Franco Arminio a Volterra, dal 2 al 6 maggio, saranno scandite da incontri con gli studenti delle scuole, incontri pubblici e con alcune micro comunità, dialoghi con persone comuni e intellettuali, passeggiate nella natura e in luoghi nascosti ai più e ovviamente incontri casuali.

Tramite un 'diario minimo', Franco Arminio racconterà le giornate volterrane; la sua esperienza sarà condivisa quotidianamente attraverso post e dirette sui social assemblando scritti, immagini e brevi video, che diverranno altresì oggetto di una accurata documentazione video girata durante la sua permanenza sul territorio. Al termine, verrà realizzato un prodotto multimediale, distillato conclusivo del Diario stesso, base per nuove riflessioni collettive sull’identità percepita di cosa Volterra e il suo territorio rappresentino oggi per la Toscana, per l’Italia e, con umiltà ma anche con sincerità, per l’umanità che si vuole ri-generare attraverso le iniziative di Volterra XXII, Prima Città Toscana della Cultura 2022.

PROGRAMMA

Lunedì 2 maggio

Ore 10,30-12

La cura dello sguardo

Incontro con gli studenti dell’ITCG Ferruccio Niccolini

Introduce Viola Luti, assessora Istruzione e Turismo del Comune di Volterra

Ore 15,30

I paesaggi della mezzadria

Viaggio poetico negli itinerari paesaggistici e storico archeologici tra città e campagna Una passeggiata per tutti alla ricerca delle infinite emozioni che il paesaggio rurale è in grado di regalare ma anche un momento di riflessione sul ruolo dell’agricoltura come “arte territoriale produttrice di cibo e di paesaggio”, come elemento centrale nel rapporto uomo-natura e conservazione della biodiversità.

Partecipano: Yuri Bettini, assessore Ambiente ed Agricoltura del Comune di Volterra; Roberto Castiglia, assessore Governo del Territorio del Comune di Volterra

In collaborazione con Distretto Rurale della Val di Cecina

Ritrovo alle ore 15 al parcheggio delle Balze, via di Mandringa, Volterra

La partecipazione è libera

Martedì 3 maggio

Ore 10,30

Incontro con i Maestri - La Pecora Nera

Dialogo con il “pastore contemporaneo” Giovanni Cannas

In cammino tra gli spazi rurali accompagnati dalle nostre amiche pecore

Ore 17,30

Studi sull'Amore, un libro di poesie e non solo

Incontro con Franco Arminio in dialogo con l’associazione Ultima Frontiera?

Introduce Dario Danti, assessore alle Culture del Comune di Volterra

Biblioteca Comunale, via Don Minzoni 3, Volterra

Ingresso libero

Mercoledì 4 maggio

Ore 9,30 - 11

La cura dello sguardo

Incontro con gli studenti dell’IIS Giosuè Carducci

Introduce Viola Luti, assessora Istruzione e Turismo del Comune di Volterra

Ore 16

Incontro con i Maestri - Un altro sguardo

Dialogo con lo scultore Giuliano Mannucci ?

L’incontro si terrà presso “Il giardino degli ulivi” all’ombra della Badia Camaldolese, un panorama che si perde nelle Balze di Volterra

Giovedì 5 maggio

Ore 10,30

Incontro con i Maestri - “Io siamo cani persi”

Dialogo con lo scrittore cuoco Francesco Simoncini

Dal Manzanarre al Reno.

Ore 18

Incontro con i Maestri del Garofano Rosso - Aperitivo con macchiatino

A seguire cena sociale

Circolo Garofano Rosso

Venerdì 6 maggio

Ore 9,30 - 11

La cura dello sguardo

Incontro con gli studenti dell’IIS Giosuè Carducci - sezione Liceo Artistico

Introduce Viola Luti, assessora Istruzione e Turismo del Comune di Volterra

Ore 17,30

Il prato dei miracoli. Letture di comunità

Performance collettiva guidata da Franco Arminio con la partecipazione di associazioni e cittadinanza. Interventi musicali del M° Michele Bracciali alla Fisarmonica Prato di San Giusto, Borgo San Giusto, Volterra

Partecipazione libera

Ore 20

Cena popolare con poesia

Circolo Arci Casa del Popolo, Borgo San Giusto 95, Volterra

Cena aperta al pubblico. Prenotazione obbligatoria entro il 3 maggio al numero 347.8591490

In collaborazione con Ultima Frontiera, Giovanni Cannas, Giuliano Mannucci, Francesco Simoncini, IIS Carducci Volterra, ITCG Niccolini Volterra, Circolo Arci Garofano Rosso, Circolo Arci Casa del Popolo Borgo San Giusto Volterra, Distretto Rurale Alta Val di Cecina, Assessorati alle Culture, all’Istruzione e turismo, Ambiente e Politiche Agricole, Governo del Territorio del Comune di Volterra.