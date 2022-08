Frida Bollani Magoni al Pontedera Music Festival

Prosegue l’edizione estiva del Pontedera Music Festival 2022. Il quarto appuntamento è con Frida Bollani Magoni in concerto piano e voce.



Frida Bollani Magoni è un talento puro, prezioso, unico. Non ha ancora 18 anni eppure si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale. Le sue esibizioni si rincorrono sul web e diventano immediatamente virali: dalla personale versione di Hallelujah suonata a 4 mani con il padre Stefano Bollani, nel programma cult 'Via dei Matti numero 0', all’esibizione al Quirinale del 2021 applaudita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino alla partecipazione al programma 'Danza con Me' di Roberto Bolle.

I suoi live sono sempre sold out, e ora tutta la musica di questa splendida ragazza che sa fare magie con il pianoforte e la voce – anche se non disdegna la chitarra e l’armonica e si sta dedicando allo studio della batteria e del basso -, è raccolta in un album, 'Primo Tour. Frida Bollani Magoni' disponibile dal 20 giugno.

Una tracklist che in un qualche modo sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali, da quelli condivisi con i genitori – i due talenti eccezionali Petra Magoni e Stefano Bollani – come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato, fino all’interesse per brani e della musica della sua generazione da Ariana Grande a Britney Spears. Il tutto reinterpretato con quella che è già una cifra inconfondibile di Frida: una straordinaria capacità di impossessarsi delle note e restituirle con altri significati, legandovi altre emozioni, dando loro nuove e inaspettate vite.