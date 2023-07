'Frida and Friends', a Pisa Jazz Rebirth serata spettacolo con Frida Bollani Magoni

Una serata unica, con una parata di artisti uniti in nome della solidarietà capitanati da un'artista eccezionale: Frida Bollani Magoni. Questo sarà 'Frida and Friends', il live-evento che accenderà il palco del Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2) sabato 22 luglio alle 21.30 nell'ambito di Pisa Jazz Rebirth, festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa. Insieme alla pianista e cantante si alterneranno in scena star del calibro di Frankie hi-nrg mc, pioniere del rap italiano, la cantautrice milanese Arimatea, fra soul, pop, r'n'b e gospel, il trio dream pop Lucy Dreams e Albert Eno, già voce dei Kismet, qui all'esordio come solista. E poi la rock band I Cubirossi, la cantante, attrice e autrice Manuela Bollani e la giovane pianista Elena Spinetti. Uno spettacolo dove il talento di Frida Bollani Magoni si mescola a quello di artisti pronti a surfare insieme a lei su generi musicali di ogni tipo. Parte del ricavato sarà donato alla onlus vEyes, che realizza tecnologie a supporto delle persone con disabilità visive (biglietti su Ticketone, info su www.pisajazz.it).

Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, Frida Bollani Magoni – figlia d'arte classe 2004 – comincia a studiare pianoforte all'età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in braille. Giovanissima, può già vantare un curriculum d'eccezione: si è esibita al Quirinale dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata ospite di Roberto Bolle nello show televisivo “Danza con me” Bolle in prima serata su Rai Uno oltre che aver inaugurato “Il tempo delle donne” in Triennale nel 2022. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all'estero, ed è fresco di stampa l'album "Primo Tour. Frida Bollani Magoni", da pochi giorni anche in versione vinile: una tracklist che in un qualche modo sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali, come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato, fino all'interesse per brani e della musica della sua generazione da Ariana Grande a Britney Spears. Il tutto reinterpretato dalla stessa Frida.