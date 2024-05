'Frida' concerto dei Madaus al Festival Art View - ingresso libero

Sabato 18 maggio alle ore 18.00 in occasione del Festival 'Art View 2024 le donne nell'Arte' concerto del gruppo Madaus con ingresso libero su prenotazione.



"Frida" è il terzo album dei Madaus (voce Aurora Pacchi, percussioni e pianoforte Antonella Gualandri, basso David Dainelli) interamente dedicato alla figura di Frida Kahlo con quattro brani originali e quattro cover del repertorio di Chavela Vargas.



Il concerto è un viaggio non ancora concluso partito da New York, dai colori del Messico e dalle sonorità mediterranee, che si fa portavoce di canti tradizionali, di canzoni inedite, di radici e passione.





Pub de La Città del Teatro

SABATO 18 MAGGIO ORE 18.00

Ingresso libero su prenotazione al sito www.artviewfestival.it



info 050744400 prenotazioni@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Tosco romagnola 656 Cascina (PI)



ART VIEW FESTIVAL 2024 Le donne nell'Arte

Festival dedicato alle donne che sono riuscite, attraverso la loro forza e creatività, ad emergere nella storia dell’arte a lungo dominata da figure maschili.

Alla Città del Teatro da sabato 11 a domenica 19 maggio si terranno incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali.



Art View Festival è organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa