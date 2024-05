'Frida Kahlo bailando a la vida' spettacolo di teatro e flamenco ad Art View Festival

In occasione del festival "Art View 2024 Le donne nell'arte" alla Città del Teatro di Cascina (PI), andrà in scena lo spettacolo-documentario di Manfredi Gelmetti, ispirato alla vita ed al tempo di Frida Kahlo tra teatro, musica dal vivo e flamenco.



Lo spettacolo, che vedrà in scena lo stesso Gelmetti e la ballerina di flamenco Claudia Culpo, è un viaggio nell’intimità tormentata della pittrice, nella lotta con se stessa per la sopravvivenza, per l’accettazione di una vita segnata da una malattia incurabile, dall’amore tormentato per Diego Rivera.



In questo spettacolo la danza diventa protagonista, testimone e salvezza di Frida, raccontata dallo stesso regista attraverso la fusione di parole, musica e flamenco.

Lo spettatore accompagnerà Frida attraverso il suo viaggio catartico, rivivrà momenti della sua esistenza terrena attraverso le parole ed i ricordi di Diego Rivera, El Panzòn.



Frida, un'artista che ha saputo trasformare i suoi tormenti in capolavori, una donna che ha reso arte la sua vita dichiarando guerra al dolore.

Con questo spettacolo, il regista e gli interpreti in scena, rivivono e dichiarano il loro più sentito : “Viva la vida!”



sala Franca Rame e Dario Fo

Sabato 18 maggio ore 21.00

FRIDA KAHLO BAILANDO A LA VIDA

posto unico numerato 10€*

CARNET 6 SPETTACOLI (acquistabile esclusivamente in teatro) 30€

*prezzi comprensivi di prevendita

Prevendita circuito Ticketone

in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab, 10-13.

info 050.744400



ART VIEW FESTIVAL 2024 Le donne nell'Arte

Festival dedicato alle donne che sono riuscite, attraverso la loro forza e creatività, ad emergere nella storia dell’arte a lungo dominata da figure maschili.

Alla Città del Teatro da sabato 11 a domenica 19 maggio si terranno incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali.



Art View Festival è organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa