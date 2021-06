Sbarca a Ponsacco il 'Frit Rock': musica, cibo di strada e artigianato

Buon cibo di strada, musica e mercatini dell'artigianato: sono questi gli ingredienti per passare un fine settimana di gusto e divertimento con il 'Frit Rock', lo Street Food Show di livello nazionale che venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio farà tappa a Ponsacco, in Piazza della Repubblica. Una nuovissima iniziativa organizzata in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e il Comune di Ponsacco e che segna l'ingresso di ques'ultimo nella stagione estiva.

Il Frit Rock vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con la loro ampia offerta di cibo e bevande, in compagnia della musica rock selezionata dagli speaker di Rock Street Radio. Un modo festoso per legare la musica rock con il cibo di qualità:hamburger, hot dog, arrosticini, carne argentina, pulled pork e tante altre prelibatezze accompagnate da ottime birre. Si potrà gustare tutto questo nell'area allestita in Piazza della Repubblica dalle 19 di venerdì, e sabato e domenica per l'intera giornata. Oltre all'area food, Piazza della Repubblica ospiterà un mercatino dell'artigianato con tante sorprese per gli appassionati di musica e prodotti tipici locali. L'evento, a ingresso libero, è organizzato in totale sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid.