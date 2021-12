'Frollo' -Spettacolo per bambini di e con Marco Baliani

Per la rassegna Domenica a Teatro arriva a Cascina lo storico spettacolo per bambini di Marco Baliani e Mario Bianchi: FROLLO.



Frollo è un bambino impastato di pan pepato che un giorno si trova in un’avventura più grande di lui. Il terribile vorace figlio del Re sta mangiando a pezzetti tutto il paese. Lo si potrà fermare solo andando alla ricerca di una sostanza magica che plachi la sua fame.

Non è forse la nostra società, dei consumi, pronta a divorare ogni cosa? Non è forse prerogativa di ogni bambina e bambino quella, a un certo punto, di “sbriciolarsi” e iniziare a percorrere la propria strada?



Con questo spettacolo, scritto a quattro mani con Mario Bianchi, torna alla Città del Teatro Marco Baliani, interprete e autore fondamentale per la storia del Teatro Ragazzi italiano.



teatro d’attore

5-99 anni

durata 70’

sala piccola

Biglietti da 5 a 7,50€ +d.p.



PREVENDITA

boxoffice e ticketone on line e circuito

Presso il teatro dal lun al ven dalle 10 alle 14 - il merc anche dalle 17 alle 19

Info 050.744400 (int 1) 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it

La domenica la biglietteria aprirà alle 16.00



