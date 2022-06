'Frutti di Mare - fichi e paella' è un nuovo format di ristorazione semplice incentrato su un unico prodotto e sulla sua storia: La Paella.

Uno dei piatti a base di riso più famosi in tutto il mondo che arriva dalla Spagna. Il nome di questo piatto, che si pronuncia “paeiia”, è legato al tegame in cui viene preparato: in lingua originale paella significa padella, il caratteristico recipiente di ferro a due manici nel quale viene cucinata e servita.

La storia della paella è molto recente, rispetto ad altri piatti tradizionali, ed è uno dei frutti delle influenze arabe sulla gastronomia valenciana.

La paella nasce come piatto semplice, povero e molto versatile appunto.

Esso veniva infatti preparato dalle massaie che raccoglievano in questa padella il riso e tutto quello che c'era a disposizione in casa. In campagna, ad esempio, ancora oggi uno degli ingredienti principali sono le lumache di terra per esempio.

La paella da Valencia si è diffusa poi in tutta la Spagna ed oggi ogni zona prepara la sua variante. Gli ingredienti utilizzati variano quindi a seconda della località: può cambiare la carne utilizzata (coniglio, pollo, anatra), il pesce (frutti di mare, lumache), i mix di carni e di pesci utilizzati per la paella mixta, ma l’ingrediente che non può mancare è il riso. Un’ottima alternativa per i tanti celiaci!

Frutti di Mare vuole diventare il primo format culinario di Paella e lo farà iniziando da Fornacette, nel ristorante 'in Via Toscoromagnola 2, solo il giovedì sera dalle 20:00 alle 23:00

Il 9 giugno la serata inaugurale.

Info e prenotazioni 320 8730902