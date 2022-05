Al Giardino Sonoro di Ghizzano si torna all'antica Roma con il libro 'Fuga da Pompei'

Domenica 22 maggio aprono le dimore storiche grazie alla 12esima edizione dell'iniziativa organizzata da ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane). Per l'occasione il Giardino Sonoro di Ghizzano inaugura la stagione 2022 con una giornata speciale dal titolo 'La voce della storia e la voce degli alberi'. Dopo il successo della presentazione dello scorso anno, Daniela Morelli torna a incontrare il pubblico del Giardino per raccontare il suo nuovo libro, 'Fuga da Pompei' (Edizioni Il Battello a Vapore): con lei, assieme alla musicista e performer Paola Casazza (che accompagnerà le letture di Daniela col suo progetto dedicato alla voce degli alberi), due ospiti d’eccezione: Caterina Flick, giurista, dirigente dell’Agenzia per l’Italia Digitale, esperta di web reputation, coautrice con Giovanni Maria Flick di 'L’algoritmo d’oro e la Torre di Babele – il mito dell’informatica' (Baldini e Castoldi), e il professor Vincenzo Ambriola, direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa.

Primo secolo dopo Cristo, 'Fuga da Pompei' racconta la storia di Sara, schiava ebrea bambina e poi ragazza alla ricerca della libertà e della madre, dalle Guerre Giudaiche a Pompei, dalla seconda caduta del Tempio di Gerusalemme, all’eruzione del 79 fino alla Roma che inaugura l’Anfiteatro Flavio (il Colosseo). A dare il via al viaggio nel primo secolo dopo Cristo sarà uno squillo di tromba; percorrendo con il pubblico i suggestivi sentieri del Giardino, Daniela Morelli leggerà brani del romanzo accompagnata dalla musica degli alberi, attivata e diretta da Paola Casazza, il cui speciale decoder permette di decifrare le vibrazioni del mondo vegetale attraverso frequenze udibili in forma di melodie.

Alla lettura seguirà l’incontro con l’autrice e con Caterina Flick, che converserà con il pubblico sui legami tra il nostro diritto e il diritto romano, tra le regole civiche che governano l’antica Roma e le nostre. Buone e cattivi abitudini a confronto. Chiude l’incontro un gioco matematico con il pubblico che trae spunto da 'Il problema di Giuseppe'. Gran sacerdote, matematico e veggente, Giuseppe, nel romanzo zio di Sara, è il condottiero che si ribella all’Impero Romano invasore. Personaggio ispirato all’autore di “Le Guerre Giudaiche” e unico sopravvissuto della sua brigata, dopo la sconfitta, Yosef ben Matityahu si consegna al generale Tito Flavio Vespasiano e, ottenuta la libertà, ne prende il nome. Chi vincerà il gioco matematico avrà in dono una copia del romanzo. Il prof. Vincenzo Ambriola, direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa aiuterà i presenti a risolvere l’arcano