'Fuggire a piedi scalzi. Storie di un monumento sgradito': incontro con Alexander Auf Der Heyde

Giovedì 12 maggio, alle ore 17.15, alla Gipsoteca di Arte Antica, avrò luogo la conferenza di Alexander Auf Der Heyde, docente di storia dell'Arte e di storia della critica d'arte all'Università di Palermo, dal titolo "Fuggire a piedi scalzi. Storie di un monumento sgradito".

L'evento fa parte del ciclo di incontri "45 minuti/1 immagine", organizzato dal Comitato Pisano del Risorgimento e dell’età delle rivoluzioni e dalla Domus Mazziniana, in collaborazione con il Centro interuniversitario di storia culturale, il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa, il Museo della Grafica.

In ogni incontro uno o una studiosa propone la lettura di un’immagine in una prospettiva che interroga la profondità storica degli sguardi contemporanei e, indagandone forme e contesti, rivela aspetti spesso inattesi o sottaciuti delle loro complesse genealogie.

Il ciclo, pur in un rigoroso approccio scientifico, è destinato a tutte le persone interessate, anche non specialiste dei temi trattati, ed è valido come corso di aggiornamento per docenti.



La conferenza è trasmessa in diretta sui canali Facebook e Youtube della Domus Mazziniana.





(per informazioni: alepitierre@gmail.com).