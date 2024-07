Fulci djset 100% vinile

Il primo dei tre appuntamenti targati "- menate + mojito": una serata senza pensieri, con ottima musica e drink a prezzo speciale!



A sonorizzare l'appuntamento di venerdì 5 luglio salirà in consolle FULCI (Hang On Soul Club / La:Limonaia) con il suo Djset 100% in vinile. Sui piatti gireranno calypso, soul, funk e italodisco!