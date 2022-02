Prezzo non disponibile

'Full Out' in scena al Teatro Rossini di Pontasserchio il 26 febbraio ore 21 e il 27 febbraio ore 17.30. Uno spettacolo che trova ispirazione nel luogo di creazione, un work in progress fuori dagli schemi di una delle più interessanti compagnie europee di circo contemporaneo: My!Laika-SIDE Kunst-Cirque.