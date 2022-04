'Fumetti & popcorn': al via la rassegna 2022, in memoria di Tuono Pettinato

Si aprirà sabato 23 aprile al Cineclub Arsenale di Pisa, con il doppio-evento 'Diabolik: 60 anni tra Fumetto e Cinema', che avrà protagonisti i Manetti Bros, Mario Gomboli e Riccardo Nunziati, la nuova edizione della rassegna Fumetti e Popcorn.

Dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, che fu animatore e grande amico della manifestazione ideata e diretta da Alessandra Ioalè, l'edizione 2022 sarà incentrata sul legame tra Fumetto e Cinema, e si svilupperà attraverso omaggi, proiezioni, masterclass ed incontri con grandi maestri e giovani talenti delle due arti.

Ad ospitarla, tra aprile ed ottobre, sarà il Cineclub Arsenale, che quest'anno celebra il suo 40° anniversario, e gli eventi estivi si svolgeranno a luglio presso La Nunziatina di Pisa e ad agosto presso il Bagno degli Americani di Tirrenia.

Dagli anniversari di Diabolik, Martin Mystere e Charles Mingus al dialogo fra le due arti con Bud Spencer, Si può fare!, Squadra 666 – Il mostro della cripta e il panel 'Quando un regista incontra un fumettista', passando per l'incontro sul fumetto di divulgazione scientifica, nei giorni in cui fa tappa a Pisa 'Comics&Science RoadShow', e gli aperitivi con il giovane fumetto italiano. In programma 11 eventi ed oltre 20 ospiti fra cui i fumettisti Mario Gomboli, Leo Ortolani, Alfredo Castelli, Riccardo Nunziati, Marco Sonseri, Roberto Lauciello, Squaz, Eliana Albertini, Lorenzo Ghetti, Francesco Guarnaccia, Isabella Di Leo, Antonio Pronostico e Giovanni Timpano, i registi Antonio e Marco Manetti, Fabio Guaglione, Fulvio Risuleo e Daniele Misischia, i musicisti Silvia Bolognesi e Rossano Emili, infine i giornalisti e saggisti Claudio Bartolini, Andrea Plazzi e Francesco Martinelli.

Il manifesto ufficiale è realizzato da Francesco Guarnaccia, talento del fumetto italiano, già insignito di riconoscimenti fra i quali il 'Nuove Strade' ai Premi Micheluzzi del Napoli Comicon e il “Bartali” come miglior promessa del fumetto italiano.

La rassegna è realizzata grazie al contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, con il patrocinio del Comune di Pisa, e in collaborazione con Astorina, Lucca Comics & Games, Fi.Pi.Li. Horror Festival, Bietti Edizioni, Comics&Science, Pisa Jazz, Sistema Museale di Ateneo, Museo degli strumenti per il calcolo, Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato e Libreria Ghibellina.

Il programma

SABATO 23 APRILE - Cineclub Arsenale

ORE 19.00 Masterclass dei Manetti Bros. e presentazione in anteprima nazionale di INLAND #14 con Claudio Bartolini

ORE 20.30 Diabolik - 60 anni tra fumetto e cinema: Incontro con i Manetti Bros., Mario Gomboli e Riccardo Nunziati, a seguire proiezione di Diabolik dei Manetti Bros.

GIOVEDI' 28 APRILE - Cineclub Arsenale

ORE 19.00 Diabolik sono io di Giancarlo Soldi

ORE 20.30 Diabolik di Mario Bava

MARTEDI' 31 MAGGIO - Cineclub Arsenale

ORE 20.30 Presentazione di Comics & Science Volume 1 e Blu tramonto con Leo Ortolani e Andrea Plazzi, a seguire proiezione di Solaris di Andrej Tarkovskij

LUNEDI' 6 GIUGNO - Cineclub Arsenale

ORE 20.30 Presentazione di Bud Spencer con Marco Sonseri e Roberto Lauciello, a seguire proiezione di Lo chiamavano Trinità di E.B. Clucher in versione restaurata

DOMENICA 3 LUGLIO - La Nunziatina

ORE 20.30 Mingus 100: Presentazione di Mingus e concerto disegnato con Squaz, Silvia Bolognesi, Rossano Emili e Francesco Martinelli, a seguire proiezione di Ombre di John Cassavetes

MERCOLEDI' 13 LUGLIO - La Nunziatina – Aperitivo col giovane fumetto italiano

ORE 18.00 Presentazione di Anche le cose hanno bisogno con Eliana Albertini

MERCOLEDI' 27 LUGLIO - La Nunziatina – Aperitivo col giovane fumetto italiano

ORE 18.00 Presentazione di In alto abbastanza e Fabula con Lorenzo Ghetti e Francesco Guarnaccia

GIOVEDI' 11 AGOSTO – Bagno degli Americani

ORE 19.00 Presentazione di Si può fare! Gene Wilder e Mel Brooks: nascita di un sodalizio mostruoso con Isabella Di Leo, a seguire proiezione di Frankenstein Junior di Mel Brooks

MARTEDI' 27 SETTEMBRE - Cineclub Arsenale

ORE 20.30 Quando un regista incontra un fumettista: Incontro con Giovanni Timpano e Fabio Guaglione, autori di Quarantine Prophets - Epifania, e Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo, autori di Tango

OTTOBRE (Data in via di definizione) - Cineclub Arsenale

ORE 19.00 Martin Mystere - 40 anni di avventure: Masterclass di Alfredo Castelli

ORE 20.30 Il mostro della cripta, dal film al fumetto: Incontro con Daniele Misischia e Alfredo Castelli, autore di Squadra 666 – Il mostro della cripta, e proiezione di Il mostro della cripta di Daniele Misischia