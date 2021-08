'Fuori Teatro 2021', doppio concerto delle band pisane 'Cattive Compagnie' e 'Quadrosonar'

Musica e passione. Ad aprire l'ultima tranche della rassegna 'Fuori Teatro 2021', il cartellone di spettacoli voluto dal Comune e organizzato tramite la Fondazione Teatro Verdi di Pisa, sabato 28 agosto alle 21.30 saranno due band pisane che si divideranno il palco del Giardino Scotto. 'Cattive Compagnie' e 'Quadrosonar' si daranno infatti il cambio per presentare i loro nuovissimi album. Una serata all'insegna del ritmo e della musica inedita di qualità.

Per i biglietti, è possibile acquistarli su: https://www.ciaotickets.com/ biglietti/quadrosonar-cattive- compagnie-pisa oppure direttamente all’entrata a partire dalle 20.30 della sera stessa di spettacolo. L’accesso è consentito solo a chi è in possesso di Green Pass in corso di validità. Per informazioni www. teatronuovopisa.it, teatronuov opisa@gmail.com, telefono 392.3233535.

Rock, blues e pop. Le 'Cattive compagnie' sono Luca Erriquenz, pianista rock e voce, Andrea Samoni (chitarra elettrica), Federico Casarosa (basso elettrico) e Francesco Griselli (batteria). L'estate 2021 ha visto l'uscita del primo inedito - che porta lo stesso nome della band ed è accompagnato dal video firmato da Simone Giusti (al link https://www.youtube.com/ watch?v=iv5H41JcxBk) - e dell'album. Dieci brani, ritmo da vendere, quattro esperienze e personalità diverse che si sono unite per un progetto guidato da un'unica grande passione. Quella per la musica.

I Quadrosonar sono un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Pisa nel 2016. Nel 2018 esce il loro primo album 'Fuga sul pianeta rosso' che riscontra un buon successo di pubblico e critica e da molte riviste di settore. Il loro ultimo lavoro ormai in uscita, dal titolo 'La Composizione dell’aria', e? un concept album arrangiato e prodotto da Vladimiro D’Angella e registrato presso Blue Room House. Il primo singolo estratto e? 'Siamo meno soli in due' (https://www.youtube.com/ watch?v=c0sURmisztE). I Quadrosonar sono Francesco Thomas Ferretti voce, piano e synth, Matteo Quiriconi Chitarre elettriche, chitarre acustiche e slide guitar, Alessio Landi Basso elettrico, Didgeridoo, Salva La Bella Batteria e Drum Machine.

Nella foto: Luca Erriquenz (Cattive Compagnie) e Francesco Thomas Ferretti (Quadrosonar)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...