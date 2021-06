'Fuori Teatro Estate 2021': un luglio ricco di concerti ed esibizioni dal vivo al Giardino Scotto

Un cartellone lungo un mese circa, che accompagnerà la città e anche i turisti e gli appassionati della musica e delle esibizioni dal vivo dalla fine del mese di giugno fino al termine di luglio. Il 'Fuori Teatro Estate 2021' si preannuncia come la kermesse della ripartenza degli spettacoli live, messi in naftalina da oltre un anno di emergenza sanitaria. Nel palcoscenico naturale del Giardino Scotto, "il luogo per eccellenza della città deputato a questo tipo di eventi" come sottolinea l'assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani, dal 29 giugno al 25 luglio si alterneranno artisti, band e performer provenienti dal territorio pisano, dalla Toscana, dall'Italia e dall'estero.

"Sarà una manifestazione dal respiro globale - prosegue Magnani - che idealmente raccoglierà il testimone del 'Pisa Scotto Festival', che terminerà il prossimo 27 giugno, e farà da colonna sonora per le settimane successive. Grazie all'organizzazione della Fondazione Teatro Verdi, tutti gli eventi saranno coordinati e realizzati dalle associazioni che da anni, in città, si occupano di proporre eventi dal vivo per tutti gli appassionati e di tutti i generi. Voglio quindi ringraziarli per la disponibilità e il grande senso di partecipazione con il quale hanno raccolto l'invito a collaborare per la realizzazione del cartellone: Pisa Jazz, passando per il Pisa Folk, il Borderline Club, The Thing, il Caracol e le scuole di danza pisane". Gli spettatori ammessi a ciascun evento saranno 500 e "potranno assistere a produzioni di grande qualità. Mi auguro che questa rassegna estiva possa diventare una piacevole abitudine per Pisa" conclude l'assessore Magnani.

Le prime quattro serate di 'Fuori Teatro Estate 2021', dal 29 giugno al 3 luglio, saranno interamente dedicate alle esibizioni dal vivo delle scuole di danza del territorio, che durante l'anno di emergenza non hanno bloccato i loro corsi, cercando di dare continuità a tutti i loro allievi. Un intermezzo sarà costituito, l'1 luglio, dall'esibizione di Guido Catalano e Serena Altavilla curata dall'associazione The Thing, "attiva da dieci anni - commenta Gabriele De Luca - con l'obiettivo di divulgare la cultura attraverso tutte le forme possibili". E poi, dal 4 luglio ancora con un evento curato da The Thing, prenderà il via il serpentone di concerti e proposte musicali di tutti i generi che arriverà fino al 25 luglio. Si svaria dal pop al jazz, grazie all'inserimento nel cartellone di alcuni appuntamenti del 'Pisa Jazz Festival', curato dal Circolo Ex Wide: "Pisa ha una tradizione pluridecennale con questo genere musiciale - spiega Framcesco Mariotti - dal 5 luglio, con l'apertura riservata alla voce straordinaria di Frida Bollani Magoni, al 14 luglio potremo immergerci nelle note di questa musica magica".

Ci sarà spazio anche per il revival di alcuni miti della musica rock, grazie alla serata del 21 luglio dedicata a Bon Jovi, Aerosmith e Guns 'n roses curata dal Borderline, "che dà così il via ai festeggiamenti per il 25° anniversario di attività" spiega Alessandro Sabadini. Anche il Circolo Caracol prenderà parte al cartellone con "tre date - sottolinea Pietro Malavenda - che delineano le due anime del nostro circolo: l'apertura a tutti i generi musicali e l'attenzione ai talenti ancora in parte inespressi e poco conosciuti in giro per l'Italia". Nel programma c'è anche la 19° edizione del 'Pisa Folk Festival', "con tre appuntamenti dal 16 al 18 luglio nei quali offriremo anche il nostro omaggio a Dante, nel 700° anniversario della sua morte" afferma Mariangela Barbarito.

Il programma

- 29 giugno, 'Allo Scotto a Passo di Danza'. Saggi delle scuole di danza pisane;

- 30 giugno, 'Allo Scotto a Passo di Danza'. Saggi delle scuole di danza pisane;

- 1 luglio, Associazione The Thing presenta 'Guido Catalano e Serena Altavilla'; ore 21. Prevendite su www.diyticket.it;

- 2 luglio, 'Allo Scotto a Passo di Danza'. Saggi delle scuole di danza pisane;

- 3 luglio, 'Allo Scotto a Passo di Danza'. Saggi delle scuole di danza pisane;

- 4 luglio, Associazione The Thing presenta 'Manitoba + Emma Nolde'; ore 21. Prevendite su www.diyticket.it;

- 5 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'Frida Bollani Magoni', ore 21.15. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 6 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'Nico Gori Swing 10tet', ore 21.15. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 7 luglio, Associazione The Thing presenta 'Tropea + Soviet Soviet!' , ore 21. Prevendite su www.diyticket.it:

- 8 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'Ghost Horse', ore 20.45; 'Gianluca Petrella & Pasquale Mirra', ore 22. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 9 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'Antonio Sanchez Quartet' con Donny McCaslin, Miguel Zenon Scott Colley, ore 21.15. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 10 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'MAT Allulli - Diodati - Baron', ore 20.45; 'Roberto Ottaviano Eternal Love Quintet', ore 22. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 11 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura', ore 21.15. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 12 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'Ferdinando Romano Totem', ore 20.30; 'Avishai Cohen Big Vicious', ore 21.45. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 13-07-2021, Pisa Jazz Festival 2021 'Franco D'Andrea / Dave Douglas Quartet', ore 21.15 (Opening Mr.Noe). Prevendite su www.pisajazz.it;

- 14 luglio, Pisa Jazz Festival 2021 'Richard Galliano & Giovanni Guidi', ore 21-15. Prevendite su www.pisajazz.it;

- 15 luglio, Circolo Caracol presenta 'The Piaggio Soul Combination & Aquarama', ore 21. Prevendite su oooh.events:

- 16 luglio, Pisa Folk Festival 2021 'Sopra i tetti di Firenze', omaggio e Caterina Bueno. Con Riccardo Tesi, Maurizio Geri e Giuditta Scorcelletti, ore 21.15. Prevendite su www.diyticket.it;

- 17 luglio, Pisa Folk Festival 2021 'LA Bandante - Ambrogio Sparagna e Solisti dell'Orchestra Popolare Italiana', ore 21.15. Prevendite su www.diyticket.it;

- 18 luglio, Pisa Folk Festival 2021 'Antonio Castrignanò e Taranta Sounds', ore 21.15. Prevendite su www.diyticket.it;

- 20 luglio, Circolo Caracol presenta 'Vasco Brondi – Paesaggio dopo la Battaglia, I concerti', ore 21. Prevendite su oooh.events:

- 21 luglio, Borderline Club presenta '80’S Sunset Strip in Monsters of rock tribute night', ore 21. Prevendite su oooh.events:

- 22 luglio, Borderline Club presenta 'Alberto Nelli in concerto', ore 21. Prevendite su oooh.events;

- 23 luglio, Borderline Club presenta 'J.True Tale' (Tribute Jethro Tull), ore 21. Prevendite su oooh.events:

- 24 luglio, Circolo Caracol presenta 'Not Moving LTD + Dust & The Dukes', ore 21. Prevendite su oooh.events;

- 25 luglio, Borderline Club presenta 'Borderline Rock Fest VOL. I Oracle Sun - Tossic - Deathless + Steve Sylvester (Death SS)', ore 20:30. Prevendite su oooh.events.