In occasione della II° edizione della rassegna estiva “Un fiume di libri in Piazza Cavallotti” mercoledì 13 luglio alle 21:15 saranno presenti l’autore Luca Falorni, Stefano Oliviero, Fabrizio Amore Bianco e il giornalista de La Nazione Saverio Bargagna, per parlare di "Gabbia di matti. Storia semiseria del gabbione livornese".



Una storia ambientata in una Livorno dei primi anni Cinquanta, uscita distrutta dal secondo dopoguerra, ma già in fermento per la nascita di un nuovo gioco che ben presto sarebbe diventato il protagonista indiscusso delle estati labroniche e non solo. L’autore a partire dalle interviste ai “Padri del gabbione” realizzate per l’omonimo documentario del 2014, ci racconta la storia di chi ha recintato il campo da basket di uno stabilimento balneare per evitare che i bagnanti vengano colpiti dalle pallonate e dei grandi miti del calcio italiano, come Armando Picchi e i giocatori della grande Inter di Herrera, che hanno contribuito alla nascita di questa nuova pratica sportiva. La storia è accompagnata dalle molte fotografie d’epoca ed è arricchita dai contributi di Stefano Oliviero e Fabrizio Amore Bianco che contestualizzano le vicende narrate nel quadro della ricostruzione della città di Livorno in seguito al Secondo conflitto mondiale.