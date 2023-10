'Gaia, come stai?' - Spettacolo per bambini a La Città del Teatro di Cascina

Alla Città del Teatro domenica 22 ottobre alle ore 17.00 sarà in scena 'GAIA, COME STAI?' la nuova produzione di Fondazione Sipario Tosca a e Officine Papage dedicata alla natura e all'ecologia.



Lo spettacolo di Silvia Elena Montagnini e Marco Pasquinucci con Emanuele Niego parlerà di Gaia, la nostra Madre Terra e di come possiamo aiutarla, con i nostri comportamenti e la nostra attenzione, a rimanere la "più bella del Sistema Solare".



«Madre Terra ha fatto le analisi ed è decisamente di pessimo umore: è inquinata, sta finendo le energie. Gaia ci porta a spasso attraverso i nostri consumi, le nostre esagerazioni. Qual è la causa? Il bisogno crescente di energia. Serve energia per tutto. Petrolio, gas, carbone, nucleare. Al contempo abbiamo bisogno di cose, e Gaia è stracolma di tutto ciò che rifiutiamo. Gaia ci presenta il conto. E noi? Un giovane personaggio si muove, agisce, ci rappresenta, spesso inconsapevoli consumatori e raramente consapevoli esseri viventi su un pianeta in difficoltà, sicuramente sempre più numerosi, insostenibili, pronti a prendere …e buttare via. E se i rifiuti fossimo noi? Come si fa a prendersi cura di questa vecchia e stanca Terra, che un tempo era la più bella del Sistema Solare?»





teatro d'attore

dai 6 ai 10 anni

durata 50'



Biglietti a partire da 5€

Prevendita presso il teatro dal lunedì al venerdì 10-14, il mercoledì 10-14 e 17-19, il sabato 10-13.



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina - Pisa