Arte, lo street artist newyorkese Gaia a Pisa per il suo personale Tuttomondo

Sarà lo street artist newyorkese Gaia (al secolo Andrew Pisacane) a chiudere la mostra 'ATTITUDE | Graffiti writing, Street art, Neo Muralismo', grande collettiva che ha raccolto le opere di 45 personalità del contemporaneo e più di 100 opere a Palazzo Blu. L’installazione di Gaia si intitola 'Tuttomondo', in omaggio al murale di Keith Haring, e sarà visibile al pubblico sabato 2 aprile, in occasione del finissage della mostra, durata 4 mesi, in contemporanea proprio alla grande personale dedicata a Haring da Palazzo Blu. L’appuntamento è alle ore 17.30, quando lo stesso Gaia sarà protagonista dell’ultimo talk in presa diretta nell’Auditorium di Palazzo Blu.

L’installazione site specific pensata da Gaia per Palazzo Blu è composta da sei opere rappresentative dei 6 continenti, luoghi esplorati dall’artista e riproposti in chiave figurativa attraverso icone che ne simboleggiano storia, cultura e natura. Completano l’allestimento alcuni murales pensati per ospitare le sei opere.