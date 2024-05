'Galactic Park' alla Ludoteca Scientifica

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2024 e della Notte Europea dei Musei, sabato 18 maggio la Ludoteca Scientifica – Museo degli Strumenti di Fisica propone una nuova edizione di "Galactic Park": una serie di laboratori, osservazioni astronomiche e spettacoli per adulti.



Ore 15:00 – 18:00

– "Guida Galattica per roveristi", a cura della Ludoteca Scientifica

– "Laboratorio di astrobiologia", a cura di Chiara Marchegiano e Silvia Scali

– "Costruiamo il sistema solare", a cura di Lorenzo Colombo

Eventi gratuiti

Accessibile ai disabili

Prenotazione obbligatoria inviando un’email a: ludotecascientifica@gmail.com

Maggiori informazioni: email ludotecascientifica@gmail.com – Tel. 320 0403946 / 050 2214861



Dalle ore 15:00

"Lanci spaziali in miniatura", a cura di Davide Coco

Evento gratuito

Ingresso libero, non necessaria la prenotazione

Accessibile ai disabili

Maggiori informazioni: email ludotecascientifica@gmail.com – Tel. 320 0403946 / 050 2214861



Dalle ore 22:00

"Osservazioni del cielo con il telescopio"

Evento gratuito

Ingresso libero, non necessaria la prenotazione



Maggiori informazioni: email ludotecascientifica@gmail.com – Tel. 320 0403946 / 050 2214861