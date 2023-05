Logge di Banchi, arriva la prima edizione di 'Ganzo il Cocktail'

Lunedì 15 e martedì 16 maggio, dalle 18 all'1, si terrà in Logge di Banchi il primo 'Ganzo il Cocktail', manifestazione con al centro l'arte del bere e dei Bartender sotto la guida esperta di sei cocktail bar che proporranno delle cocktail list dedicate per un viaggio nel gusto del bere. I visitatori potranno acquistare all’ingresso, al costo di 5,00 euro, l’esclusivo bicchiere in vetro e la relativa sacca con il logo della manifestazione e comprare i gettoni (4 euro l’uno) per poter bere dei fantastici cocktail drink fatti dai 6 cocktails bar selezionati per questa edizione:

Lab Cocktails Bar - Pietrasanta, Lucca

Jeffer Cocktails & Friends - Pisa

Eleven Cafè - Pisa

Viavai Cafè - Pisa

Momento Cocktail - Montelupo Fiorentino, Firenze

Sprizza - Viareggio, Lucca

Ma non solo: sette food truck da tutta Italia sempre aperti con una proposta culinaria varia, dai panini gourmet toscani agli hamburger di qualità, al cibo tipico argentino:

Gao Street Food

Paninoo'

Mucho Gusto

Manicarretto

Bunriff Rock Gourmet

Vizi e Virtù

R.D.M. Roba da Matti

Ci saranno inoltre laboratori del gusto a cura delle associazioni nazionali ATAS (Associazione Toscana Assaggiatori Salumi) e ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquavite) e attività che uniscono musica e drink come prima, la grande offerta musicale non-stop dall'aperitivo fino a tarda sera così svariata da poter davvero accontentare tutti.