Il 4 e 5 giugno arriva GANZO COMICS, presso la Stazione Leopolda, in Piazza Guerrazzi a Pisa, la prima edizione dell’evento rivolto a tutti gli appassionati del mondo Nerd e non solo.

Sarà possibile partecipare alla manifestazione il sabato dalle ore 10 alle ore 24 e la domenica dalle ore 10 alle ore 20.



Saranno presenti espositori qualificati che porteranno in fiera gadget, artigianato, videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e molto altro. Oltre alla mostra mercato, l’evento sarà animato da moltissime attività:



• Area boardgames, a cura dell’associazione Oxyzo Orizzonti Ludici – la Tana dei Goblin Pisa, per divertirsi e mettersi alla prova con il suo immenso catalogo di giochi da tavolo, adatti a tutte le esperienze

• Area giochi di ruolo, a cura di The Agency, per vivere incredibili avventure fantasy e non solo

• Esposizione e workshop Lego, a cura dell’associazione OrangeTeam di Pisa, per ammirare costruzioni stupefacenti e giocare con l’affascinante mondo dei mattoncini colorati

• Area retrogaming per viaggiare indietro nel tempo con i migliori videogiochi del passato (Space Invaders, Arkanoid, Pac-Man, Ghost ‘n Goblins, Golden Axe e molti altri), a cura dell’associazione BitRetrò

• Area Star Wars, dove Jedi e Sith si sfideranno a colpi di spade laser e sfileranno in una parata leggendaria a cura dell’associazione Florence Knights

• Area Ghostbuster, a cura dell’associazione GhostBuster Italia, pronti a difenderci dalla presenza di ectoplasmi molesti

• La Safe Room Easy, al cui interno i partecipanti, per potersi salvare, dovranno risolvere un enigma entro un tempo limite. Ma non finisce qui! L’associazione I Lupi Oscuri, infatti, catapulterà i visitatori nel mezzo di una vera e propria invasione zombie truccando i volti di grandi e piccini in maniera… spaventosa!

• Set fotografico Cosplay, a cura dello Studio 110, dove ogni cosplayer potrà essere il protagonista di uno shooting professionale, ricevendo in regalo 3 scatti digitali

• Area conferenze, dove si alterneranno romanzieri, twitcher, esperti e influencer per raccontarvi cose che voi umani non potete neanche immaginare

• Mostra 'Stazione LeoPollo', in cui Paolo 'Pollo' Cioni, direttamente dal Barlume su SKY, delizierà i visitatori con le sue opere a tema nerd

• Mostra 'Fumetti e dischi', a cura del critico musicale Marco Masoni, per tuffarsi in mezzo a vere e proprie opere d’arte alla ricerca della sinestesia perfetta

• Concerto degli Stereocomics, sabato alle 20.30, per ballare e cantare a squarciagola le sigle dei cartoni animati della nostra infanzia

• Area K Pop, per scatenarsi al ritmo irresistibile delle vibes pop coreane



Ci sarà inoltre una vasta area street food, con cibi e bevande di ogni tipo, come hamburger, cartocci, primi, secondi, japanese curry, birra artigianale, dorayaki, gelato thai, granite, cocktail e altro ancora.



La manifestazione è organizzata dall'Associazione Ganzo! Eventi Culturali-.



Ingresso 5,00 Euro

Ridotto da 5 a 18 anni 4,00 Euro

Gratuito fino a 4 anni

Ingresso due giorni 8,00 Euro

Ingresso ridotto due giorni 7,00 Euro